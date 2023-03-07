Ляхов (однодворец) Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Ляхов (мещанин) Матвей Иванович
Мать ребёнка: ?
Сызрань , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1813
Сын: Ляхов (однодворец) Федор Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ляхов (однодворец) Ефим Иванович
Мать ребёнка: ?
Смерть
До 1834