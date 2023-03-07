Ляхов (однодворец) Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхов (однодворец) Иван

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1801

Сын: Ляхов (мещанин) Матвей Иванович

Мать ребёнка: ?

Сызрань , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Ляхов (однодворец) Федор Иванович

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ляхов (однодворец) Ефим Иванович

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
До 1834
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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