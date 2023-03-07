Ляхов (однодворец) Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Ляхов (однодворец) Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Ляхова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Ляхова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Челышкин Ефимия Ляхова
Мать ребёнка: Ляхова Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно