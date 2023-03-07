Ляхов (однодворец) Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхов (однодворец) Федор Иванович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Ляхов (однодворец) Иван

Мать: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Ляхова Прасковья Ивановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Ляхова Прасковья Ивановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Челышкин Ефимия Ляхова

Мать ребёнка: Ляхова Прасковья Ивановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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