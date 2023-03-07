Ляхова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхова Прасковья Ивановна

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Федор Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Федор Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Челышкин Ефимия Ляхова

Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Федор Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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