Ляхова Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Федор Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Федор Иванович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Челышкин Ефимия Ляхова
Отец ребёнка: Ляхов (однодворец) Федор Иванович
Смерть
Неизвестно