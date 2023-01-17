Ляхов (однодворец) Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхов (однодворец) Василий Ефимович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Ляхов (однодворец) Ефим Иванович

Мать: Ляхова Анна Андреевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Ляхов (однодворец) Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Ляхова Домна Григорьевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1872

Сын: Ляхов (однодворец) Федор Васильевич

Мать ребёнка: Ляхова Домна Григорьевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
18.01.1902

Жена: Ляхова Агафья Мочалина

Смерть
Неизвестно
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