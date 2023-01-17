Ляхов (однодворец) Василий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
1862
Сын: Ляхов (однодворец) Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Ляхова Домна Григорьевна
Рождение ребёнка
15.04.1872
Сын: Ляхов (однодворец) Федор Васильевич
Мать ребёнка: Ляхова Домна Григорьевна
Бракосочетание
18.01.1902
Жена: Ляхова Агафья Мочалина
Смерть
Неизвестно