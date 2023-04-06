Щеулов (однодворец) Иван Никифорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1900
Сын: Щеулов (однодворец) Петр Иванович
Мать ребёнка: Щеулова Дарья Грачева
Рождение ребёнка
04.03.1905
Сын: Щеулов (однодворец) Яков Иванович
Мать ребёнка: Щеулова Дарья Грачева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щеулова Дарья Грачева
Смерть
Неизвестно