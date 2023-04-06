Щеулов (однодворец) Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеулов (однодворец) Иван Никифорович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щеулов (однодворец) Никифор Петрович

Мать: Щеулова Агриппина Ефимовна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1900

Сын: Щеулов (однодворец) Петр Иванович

Мать ребёнка: Щеулова Дарья Грачева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1905

Сын: Щеулов (однодворец) Яков Иванович

Мать ребёнка: Щеулова Дарья Грачева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеулова Дарья Грачева

Смерть
Неизвестно
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