Сандакова (Стрельникова) Пелагея (Пелагия) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сандакова (Стрельникова) Пелагея (Пелагия) Яковлевна

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Место рождения

Крестьянка д.Крутой Лог, Колянурской волости

Дата рождения

1886

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Крестьянка д.Крутой Лог, Колянурской волости
Бракосочетание
28.01.1907

Муж: Сандаков Игнатий Яковлевич

Рождение ребёнка
19.11.1907

Дочь: Екатерина Игнатьевна

Отец ребёнка: Сандаков Игнатий Яковлевич

Рождение ребёнка
12.05.1909

Сын: Сандаков Константин Игнатьевич

Отец ребёнка: Сандаков Игнатий Яковлевич

Рождение ребёнка
01.08.1910

Дочь: Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Сандаков Игнатий Яковлевич

Рождение ребёнка
22.12.1913

Сын: Сандаков Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Сандаков Игнатий Яковлевич

д.Барашки, Кичминского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
30.05.1916

Сын: Сандаков Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Сандаков Игнатий Яковлевич

д.Барашки, Кичминского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
07.10.1918

Сын: Сандаков Петр Игнатьевич

Отец ребёнка: Сандаков Игнатий Яковлевич

д.Барашки, Кичминского района, Кировской обл.
Пропал без вести
Смерть
1965
Кировская обл
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