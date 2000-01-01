Сандакова (Стрельникова) Пелагея (Пелагия) Яковлевна
Место рожденияКрестьянка д.Крутой Лог, Колянурской волости
Дата рождения1886
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Крестьянка д.Крутой Лог, Колянурской волости
Бракосочетание
28.01.1907
Рождение ребёнка
19.11.1907
Дочь: Екатерина Игнатьевна
Отец ребёнка: Сандаков Игнатий Яковлевич
Рождение ребёнка
12.05.1909
Сын: Сандаков Константин Игнатьевич
Отец ребёнка: Сандаков Игнатий Яковлевич
Рождение ребёнка
01.08.1910
Дочь: Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Сандаков Игнатий Яковлевич
Рождение ребёнка
22.12.1913
Сын: Сандаков Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Сандаков Игнатий Яковлевич
д.Барашки, Кичминского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
30.05.1916
Отец ребёнка: Сандаков Игнатий Яковлевич
д.Барашки, Кичминского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
07.10.1918
Отец ребёнка: Сандаков Игнатий Яковлевич
д.Барашки, Кичминского района, Кировской обл.
Пропал без вести
Смерть
1965
Кировская обл