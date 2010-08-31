Сандаков Николай Игнатьевич
Место рожденияд.Барашки, Кичминского района, Кировской обл.
Дата рождения22.12.1913
Дата смертиОколо ?.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1913
д.Барашки, Кичминского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
21.09.1940
Сын: Сандаков Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Корякина Наталья Васильевна
Кировская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
пулеметчик | пулеметчик
Смерть
Около ?.09.1941
Новгородская или Ленинградская обл.
Причина смерти: пропал без вести