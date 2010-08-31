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Сандаков Николай Игнатьевич

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Место рождения

д.Барашки, Кичминского района, Кировской обл.

Дата рождения

22.12.1913

Дата смерти

Около ?.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1913

Отец: Сандаков Игнатий Яковлевич

Мать: Сандакова Пелагея (Пелагия) Яковлевна

д.Барашки, Кичминского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
21.09.1940

Сын: Сандаков Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Корякина Наталья Васильевна

Кировская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корякина Наталья Васильевна

Военная служба
Неизвестно
пулеметчик | пулеметчик
Смерть
Около ?.09.1941
Новгородская или Ленинградская обл.
Причина смерти: пропал без вести
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