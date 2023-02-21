Сандаков Игнатий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1887
Отец: Сандаков Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1907
Рождение ребёнка
19.11.1907
Дочь: Екатерина Игнатьевна
Мать ребёнка: Сандакова Пелагея (Пелагия) Яковлевна
Рождение ребёнка
12.05.1909
Сын: Сандаков Константин Игнатьевич
Мать ребёнка: Сандакова Пелагея (Пелагия) Яковлевна
Рождение ребёнка
01.08.1910
Дочь: Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: Сандакова Пелагея (Пелагия) Яковлевна
Рождение ребёнка
22.12.1913
Сын: Сандаков Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Сандакова Пелагея (Пелагия) Яковлевна
д.Барашки, Кичминского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
30.05.1916
Мать ребёнка: Сандакова Пелагея (Пелагия) Яковлевна
д.Барашки, Кичминского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
07.10.1918
Мать ребёнка: Сандакова Пелагея (Пелагия) Яковлевна
д.Барашки, Кичминского района, Кировской обл.
Пропал без вести
Смерть
Неизвестно