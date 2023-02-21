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Сандаков Игнатий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1887

Отец: Сандаков Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1907

Жена: Сандакова Пелагея (Пелагия) Яковлевна

Рождение ребёнка
19.11.1907

Дочь: Екатерина Игнатьевна

Мать ребёнка: Сандакова Пелагея (Пелагия) Яковлевна

Рождение ребёнка
12.05.1909

Сын: Сандаков Константин Игнатьевич

Мать ребёнка: Сандакова Пелагея (Пелагия) Яковлевна

Рождение ребёнка
01.08.1910

Дочь: Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: Сандакова Пелагея (Пелагия) Яковлевна

Рождение ребёнка
22.12.1913

Сын: Сандаков Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Сандакова Пелагея (Пелагия) Яковлевна

д.Барашки, Кичминского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
30.05.1916

Сын: Сандаков Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Сандакова Пелагея (Пелагия) Яковлевна

д.Барашки, Кичминского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
07.10.1918

Сын: Сандаков Петр Игнатьевич

Мать ребёнка: Сандакова Пелагея (Пелагия) Яковлевна

д.Барашки, Кичминского района, Кировской обл.
Пропал без вести
Смерть
Неизвестно