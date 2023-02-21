Сандаков Иван Игнатьевич
Место рожденияд.Барашки, Кичминского района, Кировской обл.
Дата рождения30.05.1916
Дата смерти05.06.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1916
д.Барашки, Кичминского района, Кировской обл.
Смерть
05.06.1942
Новгородская обл
мл.лейтенант, ком.взв 127 отд.стр.бриг. НКВД
Похороны
Неизвестно
Новгородская обл., Старорусский р-н, 200 метров сев-.вост. д.Ершино; Перезахоронен в д.Конюхово, Парфинского р-на, Новгородской обл.