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Сандаков Иван Игнатьевич

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Место рождения

д.Барашки, Кичминского района, Кировской обл.

Дата рождения

30.05.1916

Дата смерти

05.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1916

Отец: Сандаков Игнатий Яковлевич

Мать: Сандакова Пелагея (Пелагия) Яковлевна

д.Барашки, Кичминского района, Кировской обл.
Смерть
05.06.1942
Новгородская обл
мл.лейтенант, ком.взв 127 отд.стр.бриг. НКВД
Похороны
Неизвестно
Новгородская обл., Старорусский р-н, 200 метров сев-.вост. д.Ершино; Перезахоронен в д.Конюхово, Парфинского р-на, Новгородской обл.
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