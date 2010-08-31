Сандаков Геннадий Николаевич
Место рожденияКировская обл
Дата рождения21.09.1940
Дата смерти31.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1940
Кировская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.08.2010
Похороны
Неизвестно
Кладбище с.Слудка, Прилузского р-на, Респудлики Коми