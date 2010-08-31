Сандаков Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сандаков Геннадий Николаевич

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Место рождения

Кировская обл

Дата рождения

21.09.1940

Дата смерти

31.08.2010

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1940

Отец: Сандаков Николай Игнатьевич

Мать: Корякина Наталья Васильевна

Кировская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандакова Майя Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандакова Майя Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандакова Майя Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандакова Майя Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандакова Майя Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сандакова Майя Михайловна

Смерть
31.08.2010
Похороны
Неизвестно
Кладбище с.Слудка, Прилузского р-на, Респудлики Коми
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