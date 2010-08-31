Корякина Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1921
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1921
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1940
Сын: Сандаков Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Сандаков Николай Игнатьевич
Кировская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корякин Михаил
Отец ребёнка: Корякин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Корякин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корякин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корякин Михаил
Смерть
2010