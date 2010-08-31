Корякина Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корякина Наталья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1921

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1921

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1940

Сын: Сандаков Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Сандаков Николай Игнатьевич

Кировская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сандаков Николай Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корякин Михаил

Отец ребёнка: Корякин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Корякин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корякин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корякин Михаил

Смерть
2010
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