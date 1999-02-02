Сандакова (Потапова) Майя Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сандакова (Потапова) Майя Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1940

Дата смерти

02.02.1999

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1940

Отец: Потапов Михаил Васильевич

Мать: Потапова Анна Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандаков Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандаков Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандаков Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандаков Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандаков Геннадий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сандаков Геннадий Николаевич

Смерть
02.02.1999
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