Сандакова (Потапова) Майя Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1940
Дата смерти02.02.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1940
Отец: Потапов Михаил Васильевич
Мать: Потапова Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1999