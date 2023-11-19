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Бегунова Аксиния Пантелеевна

Место рождения

Захаровская, Устьянский район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1748 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Захаровская, Устьянский район, Архангельская область
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бегунов Иван Ефремович

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Бегунов Александр Иванович

Отец ребёнка: Бегунов Иван Ефремович

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Бегунов Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Бегунов Иван Ефремович

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Бегунов Карп Иванович

Отец ребёнка: Бегунов Иван Ефремович

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки Спаской, Долговицкой, Заячерицкой и Минской волостей Тотемской округи 5-ой ревизии. Фонд № 51. Оп.11 т. 25. Д. 15. Л. 210об
Смерть
После 1782
Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

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