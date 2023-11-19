Бегунова Аксиния Пантелеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Бегунов Александр Иванович
Отец ребёнка: Бегунов Иван Ефремович
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Бегунов Иван Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Бегунов Иван Ефремович
Ревизские сказки Спаской, Долговицкой, Заячерицкой и Минской волостей Тотемской округи 5-ой ревизии. Фонд № 51. Оп.11 т. 25. Д. 15. Л. 210об
Смерть
После 1782