Бегунов Карп Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Ревизские сказки Спаской, Долговицкой, Заячерицкой и Минской волостей Тотемской округи 5-ой ревизии. Фонд № 51. Оп.11 т. 25. Д. 15. Л. 210об
Смерть
1803
Ревизская сказка об удельных крестьянах Минской волости Спасского приказа Тотемского уезда за 1811 год. ГАВО. Ф.388. Оп. 1. Д. 8525. Л. 4