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Бегунов Карп Иванович

Место рождения

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Отец

Около 1748 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Бегунов Иван Ефремович

Мать: Бегунова Аксиния Пантелеевна

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки Спаской, Долговицкой, Заячерицкой и Минской волостей Тотемской округи 5-ой ревизии. Фонд № 51. Оп.11 т. 25. Д. 15. Л. 210об
Смерть
1803
Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизская сказка об удельных крестьянах Минской волости Спасского приказа Тотемского уезда за 1811 год. ГАВО. Ф.388. Оп. 1. Д. 8525. Л. 4

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