Бегунов Иван Ефремович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Исповедные росписи церквей Важского уезда за 1763 год. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 3. Л. 586об
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Бегунов Александр Иванович
Мать ребёнка: Бегунова Аксиния Пантелеевна
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Бегунова Аксиния Пантелеевна
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Бегунова Аксиния Пантелеевна
Ревизские сказки Спаской, Долговицкой, Заячерицкой и Минской волостей Тотемской округи 5-ой ревизии. Фонд № 51. Оп.11 т. 25. Д. 15. Л. 210об
Смерть
После 1811