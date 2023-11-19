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Бегунов Иван Ефремович

Место рождения

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Бегунов Ефрем Афанасьевич

Мать: Бегунова Татьяна Васильевна

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Исповедные росписи церквей Важского уезда за 1763 год. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 3. Л. 586об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бегунова Аксиния Пантелеевна

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Бегунов Александр Иванович

Мать ребёнка: Бегунова Аксиния Пантелеевна

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Бегунов Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Бегунова Аксиния Пантелеевна

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Бегунов Карп Иванович

Мать ребёнка: Бегунова Аксиния Пантелеевна

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки Спаской, Долговицкой, Заячерицкой и Минской волостей Тотемской округи 5-ой ревизии. Фонд № 51. Оп.11 т. 25. Д. 15. Л. 210об
Смерть
После 1811
Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

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