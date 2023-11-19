Бегунов Леонтий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: не указана
Ревизская сказка об удельных крестьянах Минской волости Спасского приказа Тотемского уезда за 1811 год. ГАВО. Ф.388. Оп. 1. Д. 8525. Л. 4
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Бегунов Михаил Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Ревизская сказка об удельных крестьянах Минской волости Спасского приказа Тотемского уезда за 1811 год. ГАВО. Ф.388. Оп. 1. Д. 8525. Л. 4
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Бегунов Николай Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Ревизская сказка об удельных крестьянах Минской волости Спасского приказа Тотемского уезда за 1811 год. ГАВО. Ф.388. Оп. 1. Д. 8525. Л. 4
Смерть
После 1811