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Бегунов Леонтий Иванович

Место рождения

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Бегунов Иван Ефремович

Мать: Бегунова Аксиния Пантелеевна

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Бегунов Павел Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизская сказка об удельных крестьянах Минской волости Спасского приказа Тотемского уезда за 1811 год. ГАВО. Ф.388. Оп. 1. Д. 8525. Л. 4
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Бегунов Михаил Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизская сказка об удельных крестьянах Минской волости Спасского приказа Тотемского уезда за 1811 год. ГАВО. Ф.388. Оп. 1. Д. 8525. Л. 4
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Бегунов Николай Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизская сказка об удельных крестьянах Минской волости Спасского приказа Тотемского уезда за 1811 год. ГАВО. Ф.388. Оп. 1. Д. 8525. Л. 4
Смерть
После 1811

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