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Бегунов Александр Иванович

Место рождения

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Отец

Около 1748 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Бегунов Иван Ефремович

Мать: Бегунова Аксиния Пантелеевна

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Военная служба
1795
Ревизские сказки Спаской, Долговицкой, Заячерицкой и Минской волостей Тотемской округи 5-ой ревизии. Фонд № 51. Оп.11 т. 25. Д. 15. Л. 210об
Смерть
После 1795
Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

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