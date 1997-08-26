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Гетманская Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1915

Дата смерти

26.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1915

Отец: Макеев Иван Никонорович

Мать: Лукерия Герасимовна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Гетманская Раиса

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Гетманская Римма

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1936

Сын: Гетманский Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.09.1938

Сын: Гетманский Виктор Корнеевич

Отец ребёнка: Гетманский Корней Ефимович

Рождение ребёнка
29.11.1941

Дочь: Гетманская Людмила Корнеевна

Отец ребёнка: Гетманский Корней Ефимович

Рождение ребёнка
05.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гетманский Корней Ефимович

Рождение ребёнка
11.10.1961

Дочь: Пащенко Вера Корнеевна

Отец ребёнка: Гетманский Корней Ефимович

Смерть
26.08.1997
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