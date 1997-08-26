Гетманская Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1915
Дата смерти26.08.1997
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1915
Отец: Макеев Иван Никонорович
Мать: Лукерия Герасимовна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Гетманская Раиса
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Гетманская Римма
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1936
Сын: Гетманский Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.09.1938
Сын: Гетманский Виктор Корнеевич
Отец ребёнка: Гетманский Корней Ефимович
Рождение ребёнка
29.11.1941
Дочь: Гетманская Людмила Корнеевна
Отец ребёнка: Гетманский Корней Ефимович
Рождение ребёнка
05.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гетманский Корней Ефимович
Рождение ребёнка
11.10.1961
Дочь: Пащенко Вера Корнеевна
Отец ребёнка: Гетманский Корней Ефимович
Смерть
26.08.1997