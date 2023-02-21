Гетманский Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гетманский Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: Гетманская Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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