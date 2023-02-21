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Гетманская Римма
Гетманская Римма
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Гетманская Елена Ивановна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать:
Гетманская Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно
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