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Пащенко Вера Корнеевна
Пащенко Вера Корнеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.10.1961
Пол
Женский
Отец
Гетманский Корней Ефимович
1913 г.р.
Мать
Гетманская Елена Ивановна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1961
Отец:
Гетманский Корней Ефимович
Мать:
Гетманская Елена Ивановна
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