Пащенко Вера Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пащенко Вера Корнеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1961

Отец: Гетманский Корней Ефимович

Мать: Гетманская Елена Ивановна

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