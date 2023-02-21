Гетманский Корней Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гетманский Корней Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1913

Дата смерти

21.09.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1913

Отец: Гетманский Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1938

Сын: Гетманский Виктор Корнеевич

Мать ребёнка: Гетманская Елена Ивановна

Рождение ребёнка
29.11.1941

Дочь: Гетманская Людмила Корнеевна

Мать ребёнка: Гетманская Елена Ивановна

Рождение ребёнка
05.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гетманская Елена Ивановна

Рождение ребёнка
11.10.1961

Дочь: Пащенко Вера Корнеевна

Мать ребёнка: Гетманская Елена Ивановна

Смерть
21.09.1978
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