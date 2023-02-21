Гетманский Корней Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1913
Дата смерти21.09.1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1913
Отец: Гетманский Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1938
Сын: Гетманский Виктор Корнеевич
Мать ребёнка: Гетманская Елена Ивановна
Рождение ребёнка
29.11.1941
Дочь: Гетманская Людмила Корнеевна
Мать ребёнка: Гетманская Елена Ивановна
Рождение ребёнка
05.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гетманская Елена Ивановна
Рождение ребёнка
11.10.1961
Дочь: Пащенко Вера Корнеевна
Мать ребёнка: Гетманская Елена Ивановна
Смерть
21.09.1978