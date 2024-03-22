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Тарушкин Семён Иосифов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.01.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1845

Отец: Тарушкин Иосиф Иванов

Мать: Параскева Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Тарушкин Андрей Семёнов

Мать ребёнка: Тарушкина Мария Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.10.1873

Сын: Тарушкин Пётр Семёнов

Мать ребёнка: Тарушкина Мария Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1879

Сын: Тарушкин Никита Семёнов

Мать ребёнка: Тарушкина Мария Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Мукасеева Феодосия Семёнова

Мать ребёнка: Тарушкина Мария Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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