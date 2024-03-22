Тарушкин Семён Иосифов
Место рождения
Дата рождения24.01.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1845
Отец: Тарушкин Иосиф Иванов
Мать: Параскева Филиппова
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Тарушкина Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
05.10.1873
Мать ребёнка: Тарушкина Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
До 1879
Мать ребёнка: Тарушкина Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Мукасеева Феодосия Семёнова
Мать ребёнка: Тарушкина Мария Фёдорова
Смерть
Неизвестно