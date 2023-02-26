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Тарушкина Мария Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Тарушкин Андрей Семёнов

Отец ребёнка: Тарушкин Семён Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.10.1873

Сын: Тарушкин Пётр Семёнов

Отец ребёнка: Тарушкин Семён Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1879

Сын: Тарушкин Никита Семёнов

Отец ребёнка: Тарушкин Семён Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Мукасеева Феодосия Семёнова

Отец ребёнка: Тарушкин Семён Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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