Тарушкина Мария Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Тарушкин Семён Иосифов
Рождение ребёнка
05.10.1873
Отец ребёнка: Тарушкин Семён Иосифов
Рождение ребёнка
До 1879
Отец ребёнка: Тарушкин Семён Иосифов
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Мукасеева Феодосия Семёнова
Отец ребёнка: Тарушкин Семён Иосифов
Смерть
Неизвестно