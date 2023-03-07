Тарушкин Иосиф Иванов
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти02.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Тарушкин Иван Леонов
Бракосочетание
23.01.1844
Жена: Параскева Филиппова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1845
Мать ребёнка: Параскева Филиппова
Рождение ребёнка
20.10.1846
Дочь: Параскева Иосифова
Мать ребёнка: Параскева Филиппова
Смерть
02.07.1848
Причина смерти: от холеры