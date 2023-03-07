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Тарушкин Иосиф Иванов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

02.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Тарушкин Иван Леонов

Мать: Тарушкина Анна Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1844

Жена: Параскева Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1845

Сын: Тарушкин Семён Иосифов

Мать ребёнка: Параскева Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.10.1846

Дочь: Параскева Иосифова

Мать ребёнка: Параскева Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
02.07.1848
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от холеры
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