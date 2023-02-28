Тарушкин Иван Леонов
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти04.08.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Рождение ребёнка
1805
Сын: Тарушкин Иван Иванов
Мать ребёнка: Тарушкина Анна Филимонова
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Тарушкина Анна Филимонова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Тарушкина Анна Филимонова
Рождение ребёнка
10.01.1822
Сын: Тарушкин - Свистунов Григорий Иванов
Мать ребёнка: Тарушкина Анна Филимонова
Бракосочетание
10.04.1824
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Вольская Наталия Иванова
Мать ребёнка: Тарушкина Анна Филимонова
Рождение ребёнка
07.02.1830
Сын: Тарушкин Парфений Иоаннов
Мать ребёнка: Тарушкина Анна Филимонова
Рождение ребёнка
06.06.1832
Дочь: Акилина Иоаннова
Мать ребёнка: Тарушкина Анна Филимонова
Рождение ребёнка
20.10.1833
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Тарушкина Анна Филимонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.1837
Похороны
Неизвестно
на Духовском кладбище г.Поречье