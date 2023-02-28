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Тарушкин Иван Леонов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

04.08.1837

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Тарушкин Леон Филиппов

Мать: Тарушкина Елизавета Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Тарушкин Иван Иванов

Мать ребёнка: Тарушкина Анна Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Тарушкин Иосиф Иванов

Мать ребёнка: Тарушкина Анна Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Тарушкина Анна Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1822

Сын: Тарушкин - Свистунов Григорий Иванов

Мать ребёнка: Тарушкина Анна Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.04.1824

Жена: Тарушкина Анна Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Вольская Наталия Иванова

Мать ребёнка: Тарушкина Анна Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1830

Сын: Тарушкин Парфений Иоаннов

Мать ребёнка: Тарушкина Анна Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1832

Дочь: Акилина Иоаннова

Мать ребёнка: Тарушкина Анна Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.10.1833

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Тарушкина Анна Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарушкина Евдокия Павлова

Смерть
04.08.1837
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
на Духовском кладбище г.Поречье
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