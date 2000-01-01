Левицкий Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1960
Дочь: Притчина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.01.1971
Дочь: Левицкая Светлана Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Любовь Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Ира
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левицкий Анатолий Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно