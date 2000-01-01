Левицкий Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левицкий Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1960

Дочь: Притчина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.01.1971

Дочь: Левицкая Светлана Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Любовь Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Ира

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левицкий Иван Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левицкий Андрей Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левицкий Анатолий Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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