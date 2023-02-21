Галкина (Левицкая) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левицкий Иван Павлович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галкин Жора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галкин Александр
Отец ребёнка: Галкин Жора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галкин Александр
Отец ребёнка: Галкин Жора