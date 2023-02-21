Левицкий Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левицкий Иван Павлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левицкая Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Моисеева Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моисеева Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волхонская неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костенко Антонина Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно