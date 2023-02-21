Притчина (Левицкая) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1960
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1960
Отец: Левицкий Иван Павлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.12.1978
Отец ребёнка: Агеев Виктор
Рождение ребёнка
09.04.1983
Дочь: Кучеренко Инна Александровна
Рождение ребёнка
20.08.1984
Дочь: Гончарова Мария Александровна
Отец ребёнка: Пилипенко Михаил
Рождение ребёнка
27.09.1988
Отец ребёнка: Причин Федор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агеев Виктор