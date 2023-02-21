Притчина (Левицкая) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Притчина (Левицкая) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1960

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1960

Отец: Левицкий Иван Павлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.12.1978

Сын: Агеев Алексей Викторович

Отец ребёнка: Агеев Виктор

Рождение ребёнка
09.04.1983

Дочь: Кучеренко Инна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.08.1984

Дочь: Гончарова Мария Александровна

Отец ребёнка: Пилипенко Михаил

Рождение ребёнка
27.09.1988

Сын: Причин Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Причин Федор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Причин Федор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агеев Виктор

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