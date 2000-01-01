Галкина (Левицкая) Ира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина (Левицкая) Ира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левицкий Иван Павлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Максим Анатольевич

Отец ребёнка: Галкин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Яна Анатольевна

Отец ребёнка: Галкин Анатолий

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