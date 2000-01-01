Титов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Титов Григорий

Мать: Титова Авдотья Ермолаевна

Рождение ребёнка
10.07.1865

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Титова Марфа Фотиевна

Рождение ребёнка
03.02.1868

Сын: Титов Георгий

Мать ребёнка: Титова Марфа Фотиевна

Рождение ребёнка
19.10.1869

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Титова Марфа Фотиевна

Рождение ребёнка
11.09.1874

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Титова Марфа Фотиевна

Работа или профессия
Неизвестно
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