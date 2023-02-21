Титова Авдотья Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитова Авдотья Ермолаевна

Титова Авдотья Ермолаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Титов Афанасий

Отец ребёнка: Титов Григорий

Рождение ребёнка
1841

Сын: Титов Осип

Отец ребёнка: Титов Григорий

Рождение ребёнка
1845

Сын: Титов Василий

Отец ребёнка: Титов Григорий

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Аграфена

Отец ребёнка: Титов Григорий

Рождение ребёнка
?.04.1850

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Титов Григорий

Рождение ребёнка
?.03.1856

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Титов Григорий

Рождение ребёнка
04.07.1859

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Титов Григорий

Работа или профессия
Неизвестно
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