Титова Авдотья Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Титов Афанасий
Отец ребёнка: Титов Григорий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Титов Осип
Отец ребёнка: Титов Григорий
Рождение ребёнка
1845
Сын: Титов Василий
Отец ребёнка: Титов Григорий
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Аграфена
Отец ребёнка: Титов Григорий
Рождение ребёнка
?.04.1850
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Титов Григорий
Рождение ребёнка
?.03.1856
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Титов Григорий
Рождение ребёнка
04.07.1859
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Титов Григорий
Работа или профессия
Неизвестно