Титова Марфа Фотиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитова Марфа Фотиевна

Титова Марфа Фотиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1865

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Титов Василий

Рождение ребёнка
03.02.1868

Сын: Титов Георгий

Отец ребёнка: Титов Василий

Рождение ребёнка
19.10.1869

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Титов Василий

Рождение ребёнка
11.09.1874

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Титов Василий

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close