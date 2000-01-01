Титова Марфа Фотиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1865
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Титов Василий
Рождение ребёнка
03.02.1868
Сын: Титов Георгий
Отец ребёнка: Титов Василий
Рождение ребёнка
19.10.1869
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Титов Василий
Рождение ребёнка
11.09.1874
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Титов Василий
Работа или профессия
Неизвестно