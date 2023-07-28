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Васильченко Иван Минаевич

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Васильченко Мина Лукьянович

Мать: Васильченко Дарья

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильченко Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
26.05.1843

Сын: Васильченко Никита Иванович

Мать ребёнка: Васильченко Дарья Ивановна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.01.1846

Дочь: Васильченко (Васильченко) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Васильченко Дарья Ивановна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.08.1848

Сын: Васильченко Павел Иванович

Мать ребёнка: Васильченко Дарья Ивановна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.08.1850

Сын: Васильченко Емельян Иванович

Мать ребёнка: Васильченко Дарья Ивановна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.09.1851

Сын: Васильченко Сергей Иванович

Мать ребёнка: Васильченко Дарья Ивановна

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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