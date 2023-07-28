Васильченко Иван Минаевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Васильченко Мина Лукьянович
Мать: Васильченко Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1843
Сын: Васильченко Никита Иванович
Мать ребёнка: Васильченко Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1846
Дочь: Васильченко (Васильченко) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Васильченко Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
27.08.1848
Сын: Васильченко Павел Иванович
Мать ребёнка: Васильченко Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
08.08.1850
Сын: Васильченко Емельян Иванович
Мать ребёнка: Васильченко Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
12.09.1851
Сын: Васильченко Сергей Иванович
Мать ребёнка: Васильченко Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно