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Васильченко Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильченко Иван Минаевич

Рождение ребёнка
26.05.1843

Сын: Васильченко Никита Иванович

Отец ребёнка: Васильченко Иван Минаевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.01.1846

Дочь: Васильченко (Васильченко) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Васильченко Иван Минаевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.08.1848

Сын: Васильченко Павел Иванович

Отец ребёнка: Васильченко Иван Минаевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.08.1850

Сын: Васильченко Емельян Иванович

Отец ребёнка: Васильченко Иван Минаевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.09.1851

Сын: Васильченко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Васильченко Иван Минаевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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