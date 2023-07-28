Васильченко Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильченко Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Васильченко) Татьяна Минаевна

Отец ребёнка: не указан

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1796

Муж: Васильченко Мина Лукьянович

Бракосочетание
1814

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Васильченко (Васильченко) Акилина Минаевна

Отец ребёнка: Васильченко Мина Лукьянович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Васильченко Иван Минаевич

Отец ребёнка: Васильченко Мина Лукьянович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Васильченко Федор Минаевич

Отец ребёнка: Васильченко Мина Лукьянович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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