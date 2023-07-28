Васильченко Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Васильченко) Татьяна Минаевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
1796
Бракосочетание
1814
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Васильченко (Васильченко) Акилина Минаевна
Отец ребёнка: Васильченко Мина Лукьянович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Васильченко Иван Минаевич
Отец ребёнка: Васильченко Мина Лукьянович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Васильченко Федор Минаевич
Отец ребёнка: Васильченко Мина Лукьянович
Смерть
Неизвестно