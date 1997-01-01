Двойрин Виктор Вениаминович
Место рожденияБерислав, Херсонская область
Дата рождения04.10.1928
Дата смерти01.01.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1928
Берислав, Херсонская область
Бракосочетание
1953
Жена: Волкова Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
25.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
31.01.1960
Дочь: Двойрина Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Волкова Юлия Николаевна
г. Петрозаводск
Смерть
01.01.1997
г. Москва
Похороны
Неизвестно
Химкинское кладбище