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Двойрин Виктор Вениаминович

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Место рождения

Берислав, Херсонская область

Дата рождения

04.10.1928

Дата смерти

01.01.1997

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1928

Отец: Двойрин Вениамин (Веня) Юрьевич

Мать: Двойрина Берта (Бетя)

Берислав, Херсонская область
Бракосочетание
1953

Жена: Волкова Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
25.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
31.01.1960

Дочь: Двойрина Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Волкова Юлия Николаевна

г. Петрозаводск
Смерть
01.01.1997
г. Москва
Похороны
Неизвестно
Химкинское кладбище
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