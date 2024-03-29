Двойрин Вениамин (Веня) Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойрин Вениамин (Веня) Юрьевич

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Место рождения

Одесса

Дата рождения

18.01.1904

Дата смерти

21.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1904

Отец: Двойрин Юрий Львович

Мать: Двойрина Полина Львовна

Одесса
Рождение ребёнка
04.10.1928

Сын: Двойрин Виктор Вениаминович

Мать ребёнка: Двойрина Берта (Бетя)

Берислав, Херсонская область
Рождение ребёнка
23.12.1934

Сын: Двойрин Юрий

Мать ребёнка: Двойрина Берта (Бетя)

Херсон
Смерть
21.03.1982
Одинцово
Похороны
Неизвестно
Химкинское кладбище
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