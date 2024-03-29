Двойрин Вениамин (Веня) Юрьевич
Место рожденияОдесса
Дата рождения18.01.1904
Дата смерти21.03.1982
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1904
Отец: Двойрин Юрий Львович
Мать: Двойрина Полина Львовна
Одесса
Рождение ребёнка
04.10.1928
Сын: Двойрин Виктор Вениаминович
Мать ребёнка: Двойрина Берта (Бетя)
Берислав, Херсонская область
Рождение ребёнка
23.12.1934
Сын: Двойрин Юрий
Мать ребёнка: Двойрина Берта (Бетя)
Херсон
Смерть
21.03.1982
Одинцово
Похороны
Неизвестно
Химкинское кладбище