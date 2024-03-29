Волкова (Волкова) Юлия Николаевна
Место рожденияСаратов
Дата рождения27.12.1928
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1928
Отец: Волков Николай
Саратов
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
25.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Двойрин Виктор Вениаминович
Рождение ребёнка
31.01.1960
Дочь: Двойрина Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Двойрин Виктор Вениаминович
г. Петрозаводск
Смерть
2010
г. Москва