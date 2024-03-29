Волкова (Волкова) Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова (Волкова) Юлия Николаевна

Волкова (Волкова) Юлия Николаевна

Место рождения

Саратов

Дата рождения

27.12.1928

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1928

Отец: Волков Николай

Мать: Филиппова Антонина Васильевна

Саратов
Бракосочетание
1953

Муж: Двойрин Виктор Вениаминович

Рождение ребёнка
25.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Двойрин Виктор Вениаминович

Рождение ребёнка
31.01.1960

Дочь: Двойрина Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Двойрин Виктор Вениаминович

г. Петрозаводск
Смерть
2010
г. Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close