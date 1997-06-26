Двойрина (Поземук) Берта (Бетя) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойрина (Поземук) Берта (Бетя)

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Место рождения

Херсон

Дата рождения

24.02.1909

Дата смерти

26.06.1997

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1909

Отец: Поземук Янкель (Яков)

Мать: Поземук София

Херсон
Рождение ребёнка
04.10.1928

Сын: Двойрин Виктор Вениаминович

Отец ребёнка: Двойрин Вениамин (Веня) Юрьевич

Берислав, Херсонская область
Рождение ребёнка
23.12.1934

Сын: Двойрин Юрий

Отец ребёнка: Двойрин Вениамин (Веня) Юрьевич

Херсон
Смерть
26.06.1997
г. Москва
Похороны
Неизвестно
Химкинское кладбище
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