Двойрина (Поземук) Берта (Бетя)
Место рожденияХерсон
Дата рождения24.02.1909
Дата смерти26.06.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1909
Отец: Поземук Янкель (Яков)
Мать: Поземук София
Херсон
Рождение ребёнка
04.10.1928
Сын: Двойрин Виктор Вениаминович
Отец ребёнка: Двойрин Вениамин (Веня) Юрьевич
Берислав, Херсонская область
Рождение ребёнка
23.12.1934
Сын: Двойрин Юрий
Отец ребёнка: Двойрин Вениамин (Веня) Юрьевич
Херсон
Смерть
26.06.1997
г. Москва
Похороны
Неизвестно
Химкинское кладбище