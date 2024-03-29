Поземук Янкель (Яков)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.10.1892
Дочь: Поземук Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Поземук София
Рождение ребёнка
1898
Сын: Поземук Семен (Зельман) Яковлевич
Мать ребёнка: Поземук София
Николаев
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Поземук София
Нова Одесса
Рождение ребёнка
06.12.1906
Дочь: Поземук Вера
Мать ребёнка: Поземук София
Новая Одесса
Рождение ребёнка
24.02.1909
Дочь: Двойрина Берта (Бетя)
Мать ребёнка: Поземук София
Херсон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левин Феня (Фения) Яковлевна
Мать ребёнка: Поземук София
Новая Одесса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поземук София
Смерть
1917