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Поземук София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1892

Дочь: Поземук Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Поземук Янкель (Яков)

Рождение ребёнка
1898

Сын: Поземук Семен (Зельман) Яковлевич

Отец ребёнка: Поземук Янкель (Яков)

Николаев
Рождение ребёнка
1903

Сын: Поземук Исаак Яковлевич

Отец ребёнка: Поземук Янкель (Яков)

Нова Одесса
Рождение ребёнка
06.12.1906

Дочь: Поземук Вера

Отец ребёнка: Поземук Янкель (Яков)

Новая Одесса
Рождение ребёнка
24.02.1909

Дочь: Двойрина Берта (Бетя)

Отец ребёнка: Поземук Янкель (Яков)

Херсон
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левин Феня (Фения) Яковлевна

Отец ребёнка: Поземук Янкель (Яков)

Новая Одесса
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поземук Янкель (Яков)

Смерть
1918
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