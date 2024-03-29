Поземук София
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.10.1892
Дочь: Поземук Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Поземук Янкель (Яков)
Рождение ребёнка
1898
Сын: Поземук Семен (Зельман) Яковлевич
Отец ребёнка: Поземук Янкель (Яков)
Николаев
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Поземук Янкель (Яков)
Нова Одесса
Рождение ребёнка
06.12.1906
Дочь: Поземук Вера
Отец ребёнка: Поземук Янкель (Яков)
Новая Одесса
Рождение ребёнка
24.02.1909
Дочь: Двойрина Берта (Бетя)
Отец ребёнка: Поземук Янкель (Яков)
Херсон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левин Феня (Фения) Яковлевна
Отец ребёнка: Поземук Янкель (Яков)
Новая Одесса
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918