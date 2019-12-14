Двойрина (Двойрина) Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойрина (Двойрина) Ирина Викторовна

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Место рождения

г. Петрозаводск

Дата рождения

31.01.1960

Дата смерти

14.12.2019

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1960

Отец: Двойрин Виктор Вениаминович

Мать: Волкова Юлия Николаевна

г. Петрозаводск
Бракосочетание
06.06.1980

Муж: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
02.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Москва
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.12.2019
г. Москва
Причина смерти: Болезнь
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