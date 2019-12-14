Двойрина (Двойрина) Ирина Викторовна
Место рожденияг. Петрозаводск
Дата рождения31.01.1960
Дата смерти14.12.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1960
г. Петрозаводск
Бракосочетание
06.06.1980
Муж: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
02.02.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Москва
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.12.2019
г. Москва
Причина смерти: Болезнь