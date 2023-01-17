Муженская Александра Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муженская Александра Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.05.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1938

Сын: Муженский Николай Никитьевич

Отец ребёнка: Муженский Никита Антонович

Маньково-Калитвенское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
18.05.1988
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