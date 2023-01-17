Муженская Александра Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.05.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1938
Сын: Муженский Николай Никитьевич
Отец ребёнка: Муженский Никита Антонович
Маньково-Калитвенское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
18.05.1988