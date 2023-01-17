Муженский Георгий Антонович
Место рожденияУсть-Меловая Манькова слобода
Дата рождения14.04.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1912
Усть-Меловая Манькова слобода
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Зоя Георгиевна
Мать ребёнка: Муженская Наталья Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муженский Федор Георгиевич
Мать ребёнка: Муженская Наталья Герасимовна
Маньково-Калитвенское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно