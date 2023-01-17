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Муженский Георгий Антонович

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Место рождения

Усть-Меловая Манькова слобода

Дата рождения

14.04.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1912

Отец: Муженский Антон Михайлович

Мать: Муженская Александра Денисовна

Усть-Меловая Манькова слобода
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Зоя Георгиевна

Мать ребёнка: Муженская Наталья Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муженский Федор Георгиевич

Мать ребёнка: Муженская Наталья Герасимовна

Маньково-Калитвенское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муженская Наталья Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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