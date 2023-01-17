Муженский Федор Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуженский Федор Георгиевич

Муженский Федор Георгиевич

avatar

Место рождения

Маньково-Калитвенское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муженский Георгий Антонович

Мать: Муженская Наталья Герасимовна

Маньково-Калитвенское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close