Муженская Наталья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муженская Наталья Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Зоя Георгиевна

Отец ребёнка: Муженский Георгий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муженский Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Муженский Георгий Антонович

Маньково-Калитвенское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муженский Георгий Антонович

Смерть
Неизвестно
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