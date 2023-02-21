Муженский Антон Михайлович
Место рожденияУсть-Меловая Манькова слобода
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муженский Михаил
Усть-Меловая Манькова слобода
Рождение ребёнка
29.05.1909
Сын: Муженский Никита Антонович
Мать ребёнка: Муженская Акилина Николаевна
Маньково-Калитвенское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Усть-Меловая Манькова слобода
Рождение ребёнка
14.04.1912
Сын: Муженский Георгий Антонович
Мать ребёнка: Муженская Александра Денисовна
Усть-Меловая Манькова слобода
Бракосочетание
Неизвестно