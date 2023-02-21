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Муженский Антон Михайлович

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Место рождения

Усть-Меловая Манькова слобода

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муженский Михаил

Мать: Муженская Акилина Николаевна

Усть-Меловая Манькова слобода
Рождение ребёнка
29.05.1909

Сын: Муженский Никита Антонович

Мать ребёнка: Муженская Акилина Николаевна

Маньково-Калитвенское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Усть-Меловая Манькова слобода
Рождение ребёнка
14.04.1912

Сын: Муженский Георгий Антонович

Мать ребёнка: Муженская Александра Денисовна

Усть-Меловая Манькова слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муженская Александра Денисовна

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