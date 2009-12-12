Муженский Николай Никитьевич
Место рождения
Дата рождения27.05.1938
Дата смерти12.12.2009
ПолМужской
Отец
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1938
Рождение ребёнка
1961
Сын: Муженский Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Муженская Тамара Павловна
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Гончарова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Муженская Тамара Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Муженская Тамара Павловна
Смерть
12.12.2009