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Муженский Николай Никитьевич

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Место рождения

Маньково-Калитвенское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

27.05.1938

Дата смерти

12.12.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1938

Отец: Муженский Никита Антонович

Мать: Муженская Александра Денисовна

Маньково-Калитвенское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1961

Сын: Муженский Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Муженская Тамара Павловна

Маньково-Калитвенское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1961

Дочь: Гончарова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Муженская Тамара Павловна

Маньково-Калитвенское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муженский Иван Никитович

Мать ребёнка: Муженская Тамара Павловна

Смерть
12.12.2009
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